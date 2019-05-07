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«Бостон» победил «Коламбус», выиграв серию со счётом 4-2

«Бостон» победил «Коламбус», выиграв серию со счётом 4-2
Хоккей / НХЛ

В шестом матче серии полуфинала Восточной конференции НХЛ «Бостон Брюинз» на выезде одержал сухую победу над «Коламбус Блю Джекетс» — 3:0.

Счёт на экваторе матча открыл форвард гостей Давид Крейчи. Маркус Юханссон в середине третьего периода увеличил преимущество «Бостона». На 51-й минуте первый гол в текущем плей-офф забил Дэвид Бэкес. Вратарь «Брюинз» Туукка Раск оформил шат-аут, отразив 39 бросков.

На счету российского нападающего «Коламбуса» Артемия Панарина показатель полезности «-1», 3 броска в створ и блок-шот за 24.42 на льду (6.03 – в большинстве). У Владислава Гаврикова «-1» за 16.53. Сергей Бобровский отразил 26 бросков из 29.

«Бостон» одержал победу в серии со счётом 4-2 и вышел в финал Восточной конференции, где сыграет с «Каролиной Харрикейнз». «Коламбус» вёл 2-1, но затем проиграл три матча подряд.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 6-й матч
07 мая 2019, вторник. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0 : 3
0:0, 0:1, 0:2
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 – Крейчи (Дебраск, Клифтон) – 32:13 (5x5), 0:2 – Юханссон (Койл, Хайнен) – 48:58 (5x5), 0:3 – Бэкес (Крюг, Крейчи) – 50:39 (5x5)
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