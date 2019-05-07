В финале Восточной конференции НХЛ «Бостон» сыграет с «Каролиной»

Определилась первая пара финала конференций НХЛ — «Бостон Брюинз» сыграет с «Каролиной Харрикейнз». Это стало известно после того, как «Брюинз» в шести матчах взяли верх над «Коламбус Блю Джекетс».

В первом раунде «Бостон» в семиматчевой серии обыграл «Торонто Мэйпл Лифс». «Каролине» понадобилось такое же количество встреч, чтобы пройти «Вашингтон Кэпиталз» — действующего обладателя Кубка Стэнли. В полуфинале конференции «ураганы» в четырёх матчах обыграли «Нью-Йорк Айлендерс».

На Западе в финале конференции сойдутся победители противостояний «Сан-Хосе Шаркс» — «Колорадо Эвеланш» (3-2) и «Сент-Луис Блюз» — «Даллас Старз» (3-3).

Счёт на экваторе матча открыл форвард гостей Давид Крейчи. Маркус Юханссон в середине третьего периода увеличил преимущество «Бостона». На 51-й минуте первый гол в текущем плей-офф забил Дэвид Бэкес. Вратарь «Брюинз» Туукка Раск оформил шат-аут, отразив 39 бросков.