Панарин – о будущем в «Коламбусе»: кто знает, я не думаю об этом

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин после вылета клуба из Кубка Стэнли рассказал о своём будущем. Напомним, он станет неограниченно свободным агентом.

«Кто знает, я не думаю об этом. Сейчас апатия просто, пустота», — передаёт слова Панарина журналист TSN Фрэнк Серавалли.

В регулярном чемпионате Панарин установил рекорд «Коламбуса», набрав 87 очков – 28 голов и 59 результативных передач при показателе полезности «+14». В 10 матчах плей-офф на счету Артемия 5 шайб и 6 результативных передач.

На счету Артемия Панарина в последнем матче серии показатель полезности «-1», 3 броска в створ и блок-шот за 24.42 на льду (6.03 – в большинстве).

«Бостон» одержал победу в серии со счётом 4-2 и вышел в финал Восточной конференции, где сыграет с «Каролиной Харрикейнз». «Коламбус» вёл 2-1, но затем проиграл три матча подряд.