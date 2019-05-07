Бобровский: благодарен за всё, что у меня было в «Коламбусе»

Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский после вылета клуба из Кубка Стэнли отметил, что пока рано говорить о его будущем. Напомним, он станет неограниченно свободным агентом.

«Это важное решение, решение всей жизни. Я определённо благодарен за всё, что у меня было здесь», — передаёт слова Бобровского североамериканская журналистка Эмили Каплан.

В регулярном чемпионате Бобровский стал лидером по количеству шат-аутов (9). В 62 матчах (61 – в стартовом составе) он одержал 37 побед, пропуская в среднем за встречу 2,58 шайбы и отражая 91,3% бросков.

«Бостон» одержал победу в серии со счётом 4-2 и вышел в финал Восточной конференции, где сыграет с «Каролиной Харрикейнз». «Коламбус» вёл 2-1, но затем проиграл три матча.