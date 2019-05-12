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Расписание матчей группового этапа чемпионата мира – 2019 по хоккею на 12 мая

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Расписание матчей группового этапа чемпионата мира – 2019 по хоккею на 12 мая
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сегодня, 12 мая, в третий игровой день чемпионата мира по хоккею 2019 года, состоится шесть матчей. В Братиславе встретятся сборные России и Австрии, Италии и Швеции, Латвии и Швейцарии, а в Кошице померятся силами сборные США и Франции, Германии и Дании, Великобритании и Канады. Следите за событиями игр в онлайн-трансляциях «Чемпионата».

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

13:15 (мск). Группа А. США– Франция

ЧМ-2019
12 мая 2019, воскресенье. 13:15 МСК
США
Франция

13:15. Группа B. Россия– Австрия

ЧМ-2019
12 мая 2019, воскресенье. 13:15 МСК
Россия
Австрия

17:15. Группа A. Дания– Германия

ЧМ-2019
12 мая 2019, воскресенье. 17:15 МСК
Дания
Германия

17:15. Группа B. Италия– Швеция

ЧМ-2019
12 мая 2019, воскресенье. 17:15 МСК
Италия
Швеция

21:15. Группа A. Великобритания– Канада

ЧМ-2019
12 мая 2019, воскресенье. 21:15 МСК
Великобритания
Канада

21:15. Группа B. Латвия– Швейцария

ЧМ-2019
12 мая 2019, воскресенье. 21:15 МСК
Латвия
Швейцария

На чемпионате мира сборная России выступает в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая. Действующим чемпионом мира является команда Швеции.

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