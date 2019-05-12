Расписание матчей группового этапа чемпионата мира – 2019 по хоккею на 12 мая

Сегодня, 12 мая, в третий игровой день чемпионата мира по хоккею 2019 года, состоится шесть матчей. В Братиславе встретятся сборные России и Австрии, Италии и Швеции, Латвии и Швейцарии, а в Кошице померятся силами сборные США и Франции, Германии и Дании, Великобритании и Канады. Следите за событиями игр в онлайн-трансляциях «Чемпионата».

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

13:15 (мск). Группа А. США– Франция

13:15. Группа B. Россия– Австрия

17:15. Группа A. Дания– Германия

17:15. Группа B. Италия– Швеция

21:15. Группа A. Великобритания– Канада

21:15. Группа B. Латвия– Швейцария

На чемпионате мира сборная России выступает в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая. Действующим чемпионом мира является команда Швеции.