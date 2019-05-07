«Колорадо» в овертайме победил «Сан-Хосе», счёт в серии стал 3-3

«Колорадо Эвеланш» победил «Сан-Хосе Шаркс» в шестом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на арене « Пепси-центр» в Колорадо и завершилась со счётом 4:3 ОТ (0:0, 2:2, 1:1, 1:0) в пользу хозяев.

Хозяева открыли счёт на 25-й минуте матча усилиями Тайсона Джоста. Спустя 10 минут защитник «Сан-Хосе» Марк-Эдуар Власик восстановил равновесие. Ещё до перерыва команды вновь обменялись заброшенными шайбами. За «Колорадо» забил Джей Ти Комфер, а в составе «Шаркс» отличился Брент Бёрнс. В третьем периоде Комфер и Власик отличились ещё по разу. Канадский защитник отметился голом на исходе третьего периода. Шайба в ворота Филиппа Грубауэра залетела от конька Никиты Задорова. В дополнительное время автором решающего гола стал Габриэль Ландеског.

«Колорадо» сравнял счёт в серии (3-3), решающая игра состоится в Сан-Хосе 9 мая.