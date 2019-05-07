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«Колорадо» в овертайме победил «Сан-Хосе», счёт в серии стал 3-3

«Колорадо» в овертайме победил «Сан-Хосе», счёт в серии стал 3-3
Хоккей / НХЛ

«Колорадо Эвеланш» победил «Сан-Хосе Шаркс» в шестом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на арене « Пепси-центр» в Колорадо и завершилась со счётом 4:3 ОТ (0:0, 2:2, 1:1, 1:0) в пользу хозяев.

Хозяева открыли счёт на 25-й минуте матча усилиями Тайсона Джоста. Спустя 10 минут защитник «Сан-Хосе» Марк-Эдуар Власик восстановил равновесие. Ещё до перерыва команды вновь обменялись заброшенными шайбами. За «Колорадо» забил Джей Ти Комфер, а в составе «Шаркс» отличился Брент Бёрнс. В третьем периоде Комфер и Власик отличились ещё по разу. Канадский защитник отметился голом на исходе третьего периода. Шайба в ворота Филиппа Грубауэра залетела от конька Никиты Задорова. В дополнительное время автором решающего гола стал Габриэль Ландеског.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 6-й матч
07 мая 2019, вторник. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
4 : 3
0:0, 2:2, 1:1, 1:0
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 – Джост (Комфер, Коул) – 24:05 (5x5), 1:1 – Власик (Майер) – 34:36 (5x5), 2:1 – Комфер (Сёдерберг, Керфут) – 38:44 (5x5), 2:2 – Бёрнс (Карлссон) – 39:51 (5x5), 3:2 – Комфер (Брассар, Уилсон) – 44:00 (5x5), 3:3 – Власик (Кутюр, Нюквист) – 57:32 (5x5), 4:3 – Ландеског – 62:32 (5x5)

«Колорадо» сравнял счёт в серии (3-3), решающая игра состоится в Сан-Хосе 9 мая.

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