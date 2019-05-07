Туукка Раск вышел на второе место в истории «Бостона» по шат-аутам в плей-офф

В шестом матче серии полуфинала Восточной конференции НХЛ «Бостон Брюинз» на выезде переиграл «Коламбус Блю Джекетс» — 3:0.

Вратарь «Бостона» Туукка Раск отразил 39 бросков и был признан первой звездой матча. Финн провёл шестую сухую игру за карьеру в плей-офф и вышел на второе место в истории клуба, сравнявшись с Тайни Томпсоном и Тимом Томасом. Рекордсменом «Бостона» является Джерри Чиверс (восемь шат-аутов).

Счёт на экваторе матча открыл форвард гостей Давид Крейчи. Маркус Юханссон в середине третьего периода увеличил преимущество «Бостона». На 51-й минуте первый гол в текущем плей-офф забил Дэвид Бэйкс.

«Бостон» одержал победу в серии со счётом 4-2 и вышел в финал Восточной конференции, где сыграет с «Каролиной Харрикейнз». «Коламбус» вёл 2-1, но затем проиграл три матча подряд.