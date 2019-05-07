20-летний Макар набрал 6 очков в 9 матчах. Он дебютировал в НХЛ в этом плей-офф

«Колорадо Эвеланш» победил «Сан-Хосе Шаркс» в шестом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на арене « Пепси-центр» в Колорадо и завершилась со счётом 4:3 ОТ (0:0, 2:2, 1:1, 1:0) в пользу хозяев.

В дополнительное время автором решающего гола стал Габриэль Ландеског. Шведский форвард удачно сыграл на пятаке после наброса от синей линии в исполнении Кейла Макара. 20-летний хоккеист набрал шестое очко в девяти матчах в нынешнем плей-офф при показателе полезности "+4". Примечательно, что Кейл дебютировал в НХЛ по ходу розыгрыша этого Кубка Стэнли.

Макар был выбран под четвёртым номером на драфте-2017. Последние два сезона он провёл в составе команды университета Массачусетса и в 2019 году вывел команду в чемпионский матч NCAA, в котором победу со счётом 3:0 одержала команда университета Миннесоты.



Уроженец Калгари стал обладателем приза Хоби Бэйкера 2019 года как лучший игрок NCAA, набрав 49 (16+33) очков в 41 матче и став самым результативным защитником. Он подписал трёхлетний контракт новичка с «лавинами».