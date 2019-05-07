Фолиньо — о 0:3: «Коламбус» сыграл хорошо, нужно было поймать удачу

Капитан «Коламбус Блю Джекетс» Ник Фолиньо прокомментировал поражение в шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз» (0:3, 2-4).

«Мы разочарованы. Думаю, мы сыграли хорошо, но не получили результата. Не думал, что придётся говорить об этом. У нас были шансы, но мы их не использовали. Нужно было поймать удачу. Если бы хоть раз нам повезло, это перевернуло бы игру, придав нам импульс», — цитирует Фолиньо официальный сайт НХЛ.

Счёт на экваторе матча открыл форвард гостей Давид Крейчи. Маркус Юханссон в середине третьего периода увеличил преимущество «Бостона». На 51-й минуте первый гол в текущем плей-офф забил Дэвид Бэйкс. Вратарь «Брюинз» Туукка Раск оформил шат-аут, отразив 39 бросков.