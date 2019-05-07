Кекяляйнен: в «Коламбусе» будут выступать игроки, которые хотят быть здесь

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен ответил на вопрос, провели ли Сергей Бобровский и Артемий Панарин последний матч за команду.

«У нас хорошая команда, отличный город, прекрасная франшиза. Мне кажется, что это должно убедить кого-нибудь остаться здесь. Если этого будет не достаточно, то тогда я даже не знаю. У нас есть команда-победитель, и я думаю, что мы можем развивать её дальше. В следующем сезоне у нас будет команда, в которой выступают игроки, которые хотят быть здесь. Они хотят быть «синими мундирами» и гордятся тем, что играют за «Коламбус», — приводит слова Кекяляйнена журналист Брайан Хеджер.

«Бостон» одержал победу в серии со счётом 4-2 и вышел в финал Восточной конференции, где сыграет с «Каролиной Харрикейнз». «Коламбус» вёл 2-1, но затем проиграл три матча.

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