Бёрнс – четвёртый действующий защитник с 20 голами за карьеру в плей-офф НХЛ

«Колорадо Эвеланш» победил «Сан-Хосе Шаркс» в шестом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на арене « Пепси-центр» в Колорадо и завершилась со счётом 4:3 ОТ (0:0, 2:2, 1:1, 1:0) в пользу хозяев.

Защитник «Сан-Хосе» Брент Бёрнс забросил шайбу, благодаря чему стал четвёртым действующим защитником, забившим не менее 20 голов за карьеру в плей-офф. Ранее подобного достижения добились Крис Летанг («Питтсбург Пингвинз», 21 шайба), Дастин Бафлин («Виннипег Джетс», 21) и Брент Сибрук («Чикаго Блэкхоукс», 20).

Хозяева открыли счёт на 25-й минуте матча усилиями Тайсона Джоста. Спустя 10 минут защитник «Сан-Хосе» Марк-Эдуар Власик восстановил равновесие. Ещё до перерыва команды вновь обменялись заброшенными шайбами. За «Колорадо» забил Джей Ти Комфер, а в составе «Шаркс» отличился Бёрнс. В третьем периоде Комфер и Власик отличились ещё по разу. Канадский защитник отметился голом на исходе третьего периода. Шайба в ворота Филиппа Грубауэра залетела от конька Никиты Задорова. В дополнительное время автором решающего гола стал Габриэль Ландеског.