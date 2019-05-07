Джонс — о вылете «Коламбуса»: четыре или пять штанг. Просто так случилось

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Сет Джонс прокомментировал поражение в шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз» (0:3, 2-4).

«Раск делал большие сейвы, когда они больше всего в этом нуждались. Мне кажется, он становился всё лучше по ходу серии. При том что у нас было много шансов. Мы регулярно бросали из центральной зоны, в паре случаев он отбивал даже броски, которые не видел в момент их нанесения. Четыре или пять штанг. Просто так случилось.

У нас всё было неплохо с большинством в этой серии. Мы хорошо играли у чужих ворот. Сегодня тоже были моменты, мы тоже играли на пятачке. Я бросал от синей линии, когда вратарь не видел шайбу. Но мы не забили», — цитирует Джонса официальный сайт НХЛ.

Вратарь «Бостона» Туукка Раск отразил 39 бросков и был признан первой звездой матча. Финн провёл шестую сухую игру за карьеру в плей-офф и вышел на второе место в истории клуба, сравнявшись с Тайни Томпсоном и Тимом Томасом. Рекордсменом «Бостона» является Джерри Чиверс (восемь шат-аутов).