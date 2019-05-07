В шестом матче серии полуфинала Восточной конференции НХЛ «Бостон Брюинз» на выезде переиграл «Коламбус Блю Джекетс» — 3:0.
После матча нападающий «Бостона» Брэд Маршан ответил на 19 вопросов интервью, использовав меньше 40 слов. Краткая версия диалога корреспондента и форварда выглядит следующим образом:
— Как оцените игру Раска?
— Отлично.
— Можете уточнить ответ?
— Нет.
— Вы бы вышли в финал конференции, если бы не игра Раска?
— Нет.
— На сколько велик импульс, которой вы получаете от его сейвов?
— Велик.
— Почему так кратко отвечаете?
— Дальше.
— На сколько хорошие ощущения от возвращения в финал конференции?
— Это хорошо.
- Вы уступали 1-2 после трёх матчей, а потом сумели выиграть три матча подряд. В чём была разница в этих играх?
— Мы победили.
— Вы сделали ставку на количество слов, которое потребуется вам для ответа на вопросы?
— Может быть.
— Во время рукопожатия кто-нибудь из соперников сказал вам что-то интересное?
— Нет.
— Что вы думаете о следующем сопернике?
- Хорошая команда.
— Вы рады предстоящему отдыху?
— Да.
Видео также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.