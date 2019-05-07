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Маршан ответил на 19 вопросов интервью, использовав меньше 40 слов

Маршан ответил на 19 вопросов интервью, использовав меньше 40 слов
Хоккей / НХЛ

В шестом матче серии полуфинала Восточной конференции НХЛ «Бостон Брюинз» на выезде переиграл «Коламбус Блю Джекетс» — 3:0.

После матча нападающий «Бостона» Брэд Маршан ответил на 19 вопросов интервью, использовав меньше 40 слов. Краткая версия диалога корреспондента и форварда выглядит следующим образом:

— Как оцените игру Раска?
— Отлично.
Можете уточнить ответ?
— Нет.
Вы бы вышли в финал конференции, если бы не игра Раска?
— Нет.
На сколько велик импульс, которой вы получаете от его сейвов?
— Велик.
Почему так кратко отвечаете?
— Дальше.
На сколько хорошие ощущения от возвращения в финал конференции?
— Это хорошо.
- Вы уступали 1-2 после трёх матчей, а потом сумели выиграть три матча подряд. В чём была разница в этих играх?
— Мы победили.
Вы сделали ставку на количество слов, которое потребуется вам для ответа на вопросы?
— Может быть.
Во время рукопожатия кто-нибудь из соперников сказал вам что-то интересное?
— Нет.
Что вы думаете о следующем сопернике?
- Хорошая команда.
Вы рады предстоящему отдыху?
— Да.

Видео также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

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