В шестом матче серии полуфинала Восточной конференции НХЛ «Бостон Брюинз» на выезде переиграл «Коламбус Блю Джекетс» — 3:0.

После матча нападающий «Бостона» Брэд Маршан ответил на 19 вопросов интервью, использовав меньше 40 слов. Краткая версия диалога корреспондента и форварда выглядит следующим образом:

— Как оцените игру Раска?

— Отлично.

— Можете уточнить ответ?

— Нет.

— Вы бы вышли в финал конференции, если бы не игра Раска?

— Нет.

— На сколько велик импульс, которой вы получаете от его сейвов?

— Велик.

— Почему так кратко отвечаете?

— Дальше.

— На сколько хорошие ощущения от возвращения в финал конференции?

— Это хорошо.

- Вы уступали 1-2 после трёх матчей, а потом сумели выиграть три матча подряд. В чём была разница в этих играх?

— Мы победили.

— Вы сделали ставку на количество слов, которое потребуется вам для ответа на вопросы?

— Может быть.

— Во время рукопожатия кто-нибудь из соперников сказал вам что-то интересное?

— Нет.

— Что вы думаете о следующем сопернике?

- Хорошая команда.

— Вы рады предстоящему отдыху?

— Да.

Видео также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.