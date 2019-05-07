Панарин: у нас был шанс до последнего периода. Внутри меня — пустота

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин прокомментировал поражение в шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз» (0:3, 2-4).

«Сложно проигрывать матч, когда тебя так поддерживают трибуны. Не думаю, что был момент, который перевернул эту серию в пользу «Бостона». У нас был шанс до последнего периода этого матча. И сейчас у меня внутри пустота», – цитирует Панарина официальный сайт НХЛ.

Счёт на экваторе матча открыл форвард гостей Давид Крейчи. Маркус Юханссон в середине третьего периода увеличил преимущество «Бостона». На 51-й минуте первый гол в текущем плей-офф забил Дэвид Бэйкс.



«Бостон» одержал победу в серии со счётом 4-2 и вышел в финал Восточной конференции, где сыграет с «Каролиной Харрикейнз». «Коламбус» вёл 2-1, но затем проиграл три матча подряд.