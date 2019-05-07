Обозреватель NBC: Бобровский будет сожалеть о голах, пропущенных в шестом матче

Обозреватель NBC Адам Гретц прокомментировал игру вратаря «Коламбус Блю Джекетс» Сергея Бобровского в шестом матче серии с «Бостон Брюинз» (0:3, 2-4).

«Бобровский фантастически сыграл в этой серии. Но, вероятно, о голах, пропущенных в шестом матче, он будет очень сожалеть. Вторая и третья пропущенные шайбы были необязательными и разрушили мечту о возвращении», — отметил Гретц.

Видео пропущенных голов также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Бобровский отразил 26 бросков из 29, пропустив не менее трёх шайб в третьем матче кряду. В двух предыдущих ему забивали по четыре раза. Кроме того, впервые в этом плей-офф Бобровский потерпел три поражения кряду. После трёх матчей серии «Коламбус» вёл со счётом 2-1.