Видеообзор матча, после которого «Коламбус» вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли

В шестом матче серии полуфинала Восточной конференции НХЛ «Бостон Брюинз» на выезде одержал сухую победу над «Коламбус Блю Джекетс» — 3:0.



Счёт на экваторе матча открыл форвард гостей Давид Крейчи. Маркус Юханссон в середине третьего периода увеличил преимущество «Бостона». На 51-й минуте первый гол в нынешнем плей-офф забил Дэвид Бэкес. Вратарь «Брюинз» Туукка Раск оформил шат-аут, отразив 39 бросков.

Видеообзор самых ярких моментов матча доступен на «Чемпионате».

На счету российского нападающего «Коламбуса» Артемия Панарина показатель полезности «-1», 3 броска в створ и блок-шот за 24.42 на льду (6.03 – в большинстве). У Владислава Гаврикова «-1» за 16.53. Сергей Бобровский отразил 26 бросков из 29.



«Бостон» одержал победу в серии со счётом 4-2 и вышел в финал Восточной конференции, где сыграет с «Каролиной Харрикейнз». «Коламбус» вёл 2-1, но затем проиграл три матча подряд.