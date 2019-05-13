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Расписание матчей группового этапа чемпионата мира — 2019 по хоккею на 13 мая

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Расписание матчей группового этапа чемпионата мира — 2019 по хоккею на 13 мая
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

13 мая, в четвёртый игровой день чемпионата мира 2019 года по хоккею, состоятся четыре матча. В Братиславе встретятся сборные России и Чехии, Швеции и Норвегии, а в Кошице померятся силами сборные Финляндии и США, Канады и Словакии. Следите за событиями игр в онлайн-трансляциях «Чемпионата».

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

17:15 мск. Группа А. США – Финляндия

ЧМ-2019
13 мая 2019, понедельник. 17:15 МСК
США
Финляндия

17:15. Группа B. Россия– Чехия

ЧМ-2019
13 мая 2019, понедельник. 17:15 МСК
Россия
Чехия

21:15. Группа A. Словакия– Канада

ЧМ-2019
13 мая 2019, понедельник. 21:15 МСК
Словакия
Канада

21:15. Группа B. Норвегия– Швеция

ЧМ-2019
13 мая 2019, понедельник. 21:15 МСК
Норвегия
Швеция

На чемпионате мира сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая. Действующим чемпионом мира является команда Швеции.

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