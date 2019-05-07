Карандин: Малкин, Кучеров и другие энхаэловцы увидели европейское судейство

Знаменитый советский арбитр Юрий Карандин поделился мнением о большом количестве удалений в составе российской сборной на заключительном этапе Евротура.

«С опасением ждал этого этапа. И ещё в предыдущем интервью говорил о том, что у нашей сборной могут возникнуть проблемы с судейством. К сожалению, оказался прав — после матчей со шведами и финнами наш главный тренер Илья Воробьёв сетовал на парад удалений. Причём под удар попали прежде всего игроки из НХЛ.

46 лет назад под эгидой североамериканского сбора арбитров мне выпал шанс обслуживать контрольный матч двух клубов НХЛ — «Торонто» и «Атланты». Работал по правилам ИИХФ, а мои канадские ассистенты Бушар и Павлич по ходу игры знакомили со спецификой правил НХЛ. Но уже тогда заметил основное отличие европейского хоккея от североамериканского: в НХЛ много силовой борьбы, но клюшки практически всегда на первом этаже, на льду. Тогда как в Старом Свете, наоборот, больше зацепов, а физического контакта меньше. Мне как судье пришлось перестраиваться.

В принципе та же картина и сегодня. В результате Малкин, Кучеров и другие энхаэловцы в первых матчах Евротура увидели европейский хоккей и европейское судейство. Отсюда несколько нервная реакция игроков — и три-четыре, как говорится, слабых удаления, о которых Воробьёв и говорил. Это был мастер-класс арбитража: объективная работа в отношении всех соперников без оглядки на их звёздный статус и надписи на свитерах, без уравнивания штрафов, без нелепых видеопросмотров. На всём протяжении Чешских игр я практически не видел арбитров на экране телевизора, они были незаметны, но при этом чётко держали руку на пульсе. Разительный контраст с КХЛ!» — цитирует Карандина Russia-Hockey.