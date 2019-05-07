Голкипер «Коламбуса» Элвис Мерзликин сыграет за сборную Латвии на ЧМ-2019

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликин примет участие в чемпионате мира 2019 года в составе сборной Латвии, сообщает Sportacentrs. По словам генерального секретаря Федерации хоккея Латвии Виестурса Козиолса, голкипер присоединится к команде Боба Хартли уже в Словакии.

В сезоне-2018/19 вратарь провёл 43 игры в регулярном чемпионате Швейцарии в составе «Лугано», отражая 92,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,44. Кроме того на его счету четыре игры в плей-офф, в которых он отражал 87,2% бросков и пропускал 3,95 шайбы за игру. В марте 2019 года Элвис перешёл в «Коламбус».

24-летний Мерзликин был задрафтован «мундирами» в 2014 году под общим 76-м номером в третьем раунде. За сборную Латвии на чемпионате мира—2018 сыграл 6 матчей, в которых отражал 94% бросков при коэффициенте надёжности 1,5. Помимо этого защищал цвета сборной Латвии на чемпионате мира в 2016 и 2017 годах.