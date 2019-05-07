Игорь Ларионов будет экспертом Первого канала на чемпионате мира 2019 года

Первый канал покажет четыре матча сборной России по хоккею на групповой стадии чемпионата мира, информирует пресс-служба телеканала в пресс-релизе.

10 мая — Россия — Норвегия

13 мая — Россия — Чехия

19 мая — Россия — Швейцария

21 мая — Россия — Швеция.

Все игры сборной России будут показаны на сайте Первого канала и в официальном приложении канала.

Комментировать чемпионат мира по хоккею на Первом канале будут Александр Кузмак и Андрей Юртаев, а также приглашённый эксперт – двукратный олимпийский чемпион и четырёхкратный чемпион мира Игорь Ларионов.

Российская команда попала в группу В, матчи которой будут сыграны в Братиславе. Помимо шведов и швейцарцев соперниками россиян на групповом этапе станут сборные Чехии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.



В группе А, матчи которой пройдут в Кошице, сыграют команды Канады, США, Финляндии, Германии, Словакии, Дании, Франции и Великобритании.



Мировое первенство откроется 10 мая двумя матчами: в Кошице на лёд выйдут сборные Канады и Финляндии, а в Братиславе подопечные Ильи Воробьёва встретятся с Норвегией.