Артём Галимов и Максим Марушев продлили контракты с «Ак Барсом»

Нападающие «Ак Барса» Артём Галимов и Максим Марушев продлили контракты с клубом, информирует официальный сайт казанского клуба. Игроки приняли квалификационные предложения, новые соглашения рассчитаны до конца сезона-2020/21.



Галимов в прошлом сезоне сыграл за «Ак Барс» один матч, набранными очками не отметился. За «Барс» форвард провёл 40 матчей, в которых набрал 24 (9+15) очка при показателе полезности "+14". Также Артём стал бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира 2019 года.

Марушев в регулярном чемпионате КХЛ был заявлен на один матч, но на лёд так и не вышел. В ВХЛ за «Барс» нападающий сыграл 36 матчей, набрал 22 (14+8) очка и стал вторым снайпером команды при полезности "+10".