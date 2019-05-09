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Кто будет основным соперником сборной России в борьбе за золото ЧМ-2019?

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Кто будет основным соперником сборной России в борьбе за золото ЧМ-2019?
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Завтра, 10 мая, в первый игровой день чемпионата мира по хоккею 2019 года, состоятся четыре матча. В Братиславе встретятся сборные России и Норвегии, Швеции и Чехии, а в Кошице померятся силами сборные Финляндии и Канады, США и Словакии.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто будет основным соперником сборной России в борьбе за золото ЧМ-2019?».

Принять участие в опросе также можно в PlayBuzz.

На чемпионате мира сборная России сыграет в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая. Действующим чемпионом мира является команда Швеции. Российская сборная на прошлом мировом первенстве выбыла из турнира на стадии четвертьфинала, уступив Канаде (4:5 ОТ).

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