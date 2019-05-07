Панарин — о месте в истории: тебя всё равно ни хрена не будут знать

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин прокомментировал поражение в шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз» (0:3, 2-4).



«Я бы не сказал, что мы смотрелись слабее. Тоже много атаковали, да и в шестом матче выглядели достойно. Но где-то пропустили — и не забили. Сколько у нас сегодня было штанг в нападении? Штук шесть? Это тоже можно отнести к какой-то неудаче. Ну что вы, мы не оказались слабее.



Моё имя уже вписано в историю „Коламбуса“? Вообще об этом не думаю. Совсем! Мне только 27 лет. Надеюсь, что ещё сделаю многое в хоккее. Для меня это вообще бредовая ситуация — сидеть и думать, куда я себя вписал. Какой смысл, если через поколение тебя всё равно забудут? Неужели надо за это биться?



Как получится, так и будет. Надо всегда играть на сто процентов, стараться в каждом матче. И там увидим, как сложится хоккейная жизнь. У меня нет цели куда-то записаться. Ради кого? Ради чего? Пройдёт время, и тебя всё равно ни хрена не будут знать», — цитирует Панарина «Матч ТВ».

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