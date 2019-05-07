Комфер: у «Колорадо» получалась командная игра, мы не хотели ехать в отпуск

Нападающий клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Ти Джей Комфер поделился впечатлениями от победы в шестом матче серии с «Сан-Хосе Шаркс» (4:3 ОТ, 3-3 в серии).



«Наше первое звено играет невероятно по ходу всего сезона и плей-офф. И нам, парням из глубины, нужно было при возможности сделать шаг вперёд. Именно поэтому все вместе мы — отличная команда. Все парни постоянно прогрессируют. Поэтому сейчас мы находимся там, где находимся.



Сегодня вечером у нас получалась командная игра. Мы знали, что это будет победа или дорога в отпуск, поэтому все вышли заряженными. План состоял в том, чтобы добыть матч под номером семь. И мы смогли это сделать», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



«Колорадо» в овертайме победил «Сан-Хосе», счёт в серии стал 3-3