10 мая в Словакии стартует чемпионат мира по хоккею 2019 года. На «Чемпионате» стартовал опрос: «Кто станет лучшим бомбардиром сборной России на ЧМ-2019?»



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2019 года

Пройти опрос также можно на Playbuzz.



Расписание игр сборной России на групповом турнире:



10 мая, пятница, Россия — Норвегия — 17:15*

12 мая, воскресенье, Россия — Австрия — 13:15

13 мая, понедельник, Россия — Чехия— 17:15

15 мая, среда, Россия— Италия— 21:15

18 мая, суббота, Латвия— Россия— 13:15

19 мая, воскресенье, Швейцария — Россия— 17:15

21 мая, вторник, Швеция— Россия— 21:15



* — начало матчей указано по московскому времени.



Четвертьфинальные матчи состоятся 23 мая (четверг), полуфинальные игры пройдут 25 мая (суббота), матч за третье место и финал состоятся 26 мая (воскресенье).