Кузнецов: некоторые игроки думают о волосах, но для меня важно то, что внутри

Нападающий хоккейной сборной России и клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился мнением о разнообразных причёсках игроков в Национальной хоккейной лиге.

«Некоторые парни заботятся о своих волосах, о том, как они выглядят. Меня это не волнует. Для меня это совсем не главное. Важно то, что внутри», — приводит слова Кузнецова ESPN.



Чемпионат мира по хоккею 2019 года начнётся 10 мая в Словакии. Сборная России стартует на мировом первенстве игрой с командой Норвегии.



Расписание игр сборной России на групповом турнире:



10 мая, пятница, Россия — Норвегия — 17:15*

12 мая, воскресенье, Россия — Австрия — 13:15

13 мая, понедельник, Россия — Чехия— 17:15

15 мая, среда, Россия— Италия— 21:15

18 мая, суббота, Латвия— Россия— 13:15

19 мая, воскресенье, Швейцария — Россия— 17:15

21 мая, вторник, Швеция— Россия— 21:15



* — начало матчей указано по московскому времени.