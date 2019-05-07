«Ак Барс» вернул Тимура Билялова из рижского «Динамо»

«Ак Барс» и рижское «Динамо» произвели обмен: в столицу Татарстана переезжает Тимур Билялов, а клуб из Латвии получит денежную компенсацию. Напомним, недавно Билялов подписал с Ригой новый однолетний контракт.



24-летний российский вратарь является воспитанником «Ак Барса». В минувшем сезоне Тимур принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата и сумел одержать 15 побед. В среднем за игру Билялов отражал 93,0% бросков и пропускал 2,18 шайбы. Четырежды отыграл на ноль.



В сезоне-2017/18 Тимур одержал 4 победы в 12 матчах регулярного чемпионата при проценте отражённых бросков 92,8 и коэффициенте надёжности 2,15. После исключения «Югры» из состава участников КХЛ Билялов был обменян в «Ак Барс», откуда перешёл в рижский клуб.

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