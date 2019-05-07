«Трактор» подписал защитника Богдана Жилякова

Хоккейный клуб «Трактор» подписал контракт с защитником Богданом Жиляковым, информирует официальный сайт челябинской команды. 19-летний хоккеист выступал в Молодёжной хоккейной лиге за петербургское «Динамо», всего проведя в лиге 152 матча и набрав 47 (10+37) очков.



«Продолжаем курс на возвращение в «Трактор» своих молодых хоккеистов. Богдан Жиляков — выпускник нашей школы, был капитаном команды 2000 года рождения. Игрок юниорских сборных России, кандидат в национальную молодёжную команду. Это наша ближайшая перспектива. Ждём, что его талант ярко проявится в «Тракторе»», — прокомментировал подписание защитника генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»