Экс-вратарь «Лады» и «Авангарда» Адам Свобода ушёл из жизни в 41 год

Известный чешский вратарь Адам Свобода скончался на 42-м году жизни, информирует официальный сайт Чешского хоккейного союза. По сообщениям чешских СМИ, игрок покончил с собой.



Свобода начал карьеру в чемпионате Чехии, выступая за пражскую «Спарту». Позже вратарь играл в «Пардубице», откуда переехал за границу. После игры в «Нюрнберге», «Ладе», «Авангарде» и «Тимро», Свобода вернулся в Чехию, играл за пражскую «Славию», с которой стал чемпионом страны. Своё второе чемпионство Свобода выиграл в 2013 году, выступая за «Пльзень». Последний сезон провёл в Казахстане за «Бейбарыс» из Атырау.



С 2001 по 2008 год Свобода выступал за сборную Чехии. В 2005 году стал чемпионом мира, через год завоевал серебряную медаль мирового первенства.