Ландеског: от финала Западной конференции «Колорадо» отделяют 60 минут

Нападающий клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског поделился ожиданиями от седьмого матча серии плей-офф с «Сан-Хосе Шаркс». Игрок отметил, что на старте чемпионата никто не ждал от его команды подобных достижений.



Напомним, победитель противостояния выйдет в финал Западной конференции, где сыграет с победителем пары «Даллас Старз» — «Сент-Луис Блюз» (3-3 в серии).



«Отличный шанс. От финала Западной конференции нас отделяет всего 60 минут игры. Кто бы мог подумать об этом в начале чемпионата или перед этой серией? Мы сделали первый шаг — выиграли сегодня. Теперь нам надо собраться и выиграть ещё раз», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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