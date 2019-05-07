«Монреаль» подписал контракт с финским защитником Лескиненом

Клуб Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» заключил контракт с финским защитником Отто Лескиненом, информирует официальный сайт канадской команды. 22-летний хоккеист поставил подпись под стандартным соглашением новичка, контракт заключён сроком на два сезона.

Лескинен не был задрафтован клубом НХЛ, но провёл прошлое лето в тренировочном лагере «Монреаля».



Лескинен выступал за финский клуб «КалПа»с сезона-2015/16. В общей сложности он отыграл за команду 178 встреч и набрал 55 (11+44) очков. В прошедшем сезоне защитник набрал 31 (8+23) очко в 54 матчах местной лиги при общей полезности «-17», также выиграв с «КалПа» Кубок Шпенглера.



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