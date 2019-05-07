Кен Холланд стал генеральным менеджером «Эдмонтона»

Известный специалист Кен Холланд официально стал генеральным менеджером клуба Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз», информирует официальный сайт канадского коллектива. Также Холланд будет выполнять роль президента по хоккейным операциям. Ранее сообщалось, что функционеру будут предложены самые широкие полномочия.



По итогам регулярного чемпионата «нефтяники» не сумели попасть в плей-офф.



63-летний функционер за время работы с «Детройтом» в качестве генменеджера выиграл три Кубка Стэнли — в 1998, 2002 и 2008 годах.



В середине апреля генеральным менеджером «Детройта» стал Стив Айзерман, а Холланд занял должность вице-президента клуба.



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