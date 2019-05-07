«Авангард» снова пригласил Панарина, предложив место в звене Зернова

Хоккейный клуб «Авангард» в «Твиттере» снова сделал шутливое предложение нападающему Артемию Панарину. Напомним, 27-летний форвард вылетел с «Коламбус Блю Джекетс» из розыгрыша Кубка Стэнли и летом станет свободным агентом.



«Артемий, не жди 1 июля, подписывайся с „Авангардом“ уже сегодня! Ни один клуб НХЛ не сможет тебе предложить:



— играть в звене с Зерновым;

— арену в самом центре города (город Балашиха);

— регулярные матчи с командой тестя;

— сразу два чемпионских парада в двух городах, если выиграем КГ;

— уникальные условия для Рыжего (подробности в директ)», — указано в сообщении клуба.



В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Панарин принял участие в 79 матчах, набрав 87 (29+58) баллов. В девяти играх Кубка Стэнли форвард набрал 10 (5+5) очков.

«Кто не хочет у нас играть — удачи!». Панарин и Бобровский покинут «Коламбус»? Кто теперь будет болеть за «Блю Джекетс»?