Кирилл Петров вернулся в «Ак Барс»

Казанский «Ак Барс» подписал контракт с воспитанником клуба Кириллом Петровым – в команде форвард будет выступать под номером «27». Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2019/20. В прошедшем сезоне Петров защищал цвета хоккейного клуба «Авангард».



В Континентальной хоккейной лиге 29-летний форвард провёл 432 матча и набрал 204 (95+109) очка при показателе полезности «+56».



За последние пять лет Петров играл в четырёх финалах Кубка Гагарина в составе трёх разных клубов. В сезоне-2014/15 в составе «Ак Барса» он проиграл СКА (1-4). В сезоне-2015/16 в ЦСКА проиграл «Магнитке» (3-4), а два года спустя — «Ак Барсу» (1-4). В этом сезоне «Авангард», за который выступал Петров, в финале проиграл ЦСКА (0-4).



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