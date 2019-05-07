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Холланд: верю, что мы сможем создать в «Эдмонтоне» нечто особенное

Холланд: верю, что мы сможем создать в «Эдмонтоне» нечто особенное
Хоккей / НХЛ

Новый генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Кен Холланд поделился первыми впечатлениями после своего назначения. Отметим, что Холланд также будет выполнять роль президента по хоккейным операциям.

«Я очень счастлив присоединиться к „Эдмонтон Ойлерз“. Я верю, что мы сможем создать в Эдмонтоне нечто особенное. И я с нетерпением жду шанса начать составлять план по превращению „Ойлерз“ в стабильно успешную команду», — приводит слова функционера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

63-летний функционер за время работы с «Детройтом» в качестве генменеджера выиграл три Кубка Стэнли — в 1998, 2002 и 2008 годах. В середине апреля генеральным менеджером «Детройта» стал Стив Айзерман, а Холланд занял должность вице-президента клуба.

Кен Холланд стал генеральным менеджером «Эдмонтона»
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