Холланд: верю, что мы сможем создать в «Эдмонтоне» нечто особенное

Новый генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Кен Холланд поделился первыми впечатлениями после своего назначения. Отметим, что Холланд также будет выполнять роль президента по хоккейным операциям.



«Я очень счастлив присоединиться к „Эдмонтон Ойлерз“. Я верю, что мы сможем создать в Эдмонтоне нечто особенное. И я с нетерпением жду шанса начать составлять план по превращению „Ойлерз“ в стабильно успешную команду», — приводит слова функционера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



63-летний функционер за время работы с «Детройтом» в качестве генменеджера выиграл три Кубка Стэнли — в 1998, 2002 и 2008 годах. В середине апреля генеральным менеджером «Детройта» стал Стив Айзерман, а Холланд занял должность вице-президента клуба.

Кен Холланд стал генеральным менеджером «Эдмонтона»