Маленькая болельщица нарисовала трогательный плакат для Панарина

Маленькая болельщица клуба «Коламбус Блю Джекетс» нарисовала трогательный плакат на русском языке для российского нападающего Артемия Панарина. В нём девочка попросила Артемия не забывать её, если летом форвард перейдёт в другую команду. Напомним, 27-летний Панарин вылетел с «Коламбусом» из розыгрыша Кубка Стэнли и в июне станет свободным агентом.

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В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Панарин принял участие в 79 матчах, набрав 87 (29+58) баллов при показателе полезности "+14" и 23 минутах штрафного времени. В среднем россиянин проводил на площадке около 20 минут за матч. В девяти играх Кубка Стэнли форвард набрал 10 (5+5) очков.

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