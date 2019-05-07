«Трактор» подписал новый контракт с Тридчиковым, у которого нет голов в КХЛ

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» заключил новое соглашение с нападающим Александром Тридчиковым, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. 24-летний хоккеист принял квалификационное предложение «Трактора» и заключил двухлетний двусторонний контракт.



Нападающий выступает за челябинский коллектив с 2016 года, но по-прежнему не имеет на своем счету заброшенных шайб в Континентальной хоккейной лиге. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Тридчиков сыграл за основную команду семь матчей, не отметившись очками при показателе полезности «–3» и шести минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около восьми с половиной минут за игру.



В чемпионате ВХЛ сезона-2018/19 Тридчиков забросил 10 шайб.