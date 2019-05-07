Московское «Динамо» заключило новый контракт с Брюквиным

Московское «Динамо» договорилось о новом контракте с нападающим Владимиром Брюквиным, информирует официальный сайт команды. Срок нового соглашения с 24-летним хоккеистом станет известен после 16 мая.



В минувшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Брюквин выступил в 61 матче и заработал 15 (10+5) очков при показателе полезности «–10» и 16 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 13 с половиной минут за встречу. В розыгрыше Кубка Гагарина форвард провёл 11 игр, в которых набрал 7 (4+3) результативных баллов.



В плей-офф московское «Динамо» добралось до второго раунда, где уступило ЦСКА (1-4).



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