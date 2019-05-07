Николсон: опыт Холланда неповторим, в «Эдмонтоне» у него будет автономия

Генеральный директор клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» Боб Николсон прокомментировал назначение известного специалиста Кена Холланда на пост генерального менеджера клуба. Холланд будет также выполнять роль президента по хоккейным операциям.



«Эдмонтон» рад приветствовать Кена Холланда в организации. Опыт Кена на управленческой позиции и на посту генерального менеджера неповторим, и его приход является важным шагом к тому, чтобы «Ойлерз» стабильно добивались успеха. В «Эдмонтоне» у него будет полная автономия во всех аспектах хоккейных операций», — приводит слова Николсона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



63-летний Холланд за время работы с «Детройтом» в качестве генменеджера выиграл три Кубка Стэнли — в 1998, 2002 и 2008 годах.

Холланд: верю, что мы сможем создать в «Эдмонтоне» нечто особенное