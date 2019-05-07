Сборная США победила Германию в товарищеском матче перед ЧМ-2019

Сборная США оказалась сильнее команды Германии в товарищеском матче перед чемпионатом мира по хоккею 2019 года, встреча завершилась со счётом 5:2.



Счёт в матче был открыт на 11-й минуте — точным броском отличился нападающий сборной Германии Леон Драйзайтль. На 14-й минуте американская команда восстановила равновесие благодаря голу Ноа Хэнифина. Вскоре немцы вновь вышли вперёд усилиями Доминика Кагуна. Во втором периоде у США заброшенной шайбой отметился Клейтон Келлер. В третьем периоде американцы обеспечили себе победу, голы в актив записали Алекс Дебринкэт, Джеймс ван Римсдайк и Джонни Годро.



Сборные США и Германии на ЧМ-2019 попали в одну группу с Канадой, Словакией, Данией, Францией и Великобританией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.

Канада, США и… Великобритания! Что надо знать о группе А на ЧМ-2019 Всё о составах и турнирных притязаниях команд.