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Сборная США победила Германию в товарищеском матче перед ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная США победила Германию в товарищеском матче перед ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сборная США оказалась сильнее команды Германии в товарищеском матче перед чемпионатом мира по хоккею 2019 года, встреча завершилась со счётом 5:2.

Счёт в матче был открыт на 11-й минуте — точным броском отличился нападающий сборной Германии Леон Драйзайтль. На 14-й минуте американская команда восстановила равновесие благодаря голу Ноа Хэнифина. Вскоре немцы вновь вышли вперёд усилиями Доминика Кагуна. Во втором периоде у США заброшенной шайбой отметился Клейтон Келлер. В третьем периоде американцы обеспечили себе победу, голы в актив записали Алекс Дебринкэт, Джеймс ван Римсдайк и Джонни Годро.

Сборные США и Германии на ЧМ-2019 попали в одну группу с Канадой, Словакией, Данией, Францией и Великобританией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.

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