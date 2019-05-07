Ленер — о контракте: люблю «Айлендерс», но в спорте случается всякое

Голкипер клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» Робин Ленер рассказал, что надеется продолжить карьеру в стане «островитян». Летом 27-летний вратарь станет свободным агентом.



«У меня нет слов, я люблю эту команду. Мне всё здесь нравится. Я никогда не скрывал своего отношения к ней, но в спорте случается всякое. Надеюсь, что я останусь здесь. Посмотрим. Не хочу всё испортить. Мне надо переварить все, что произошло, посмотреть, как обстоят дела. Я очень рад, что нахожусь здесь, но мне еще многое надо сделать. Хочу добиться стабильности. Надо работать дальше. Будет интересно. Я знаю, что лучшее ещё впереди. Я действительно так думаю и очень хочу дождаться этого будущего», — цитирует вратаря официальный сайт лиги.



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