Фолиньо: горько, что «Коламбус» вряд ли сохранит свой состав, я люблю ребят

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Ник Фолиньо прокомментировал поражение в серии второго раунда Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (2-4). Хоккеист выразил огорчение по поводу того факта, что клуб вряд ли сохранит свой состав. Напомним, вратарь «мундиров» Сергей Бобровский и нападающий Артемий Панарин отказались продлевать контракт с «Коламбусом».



«Какое же сейчас дерьмовое чувство, что все закончилось именно так. Ужасное, гнилое ощущение — особенно в этом году, после всего, через что мы прошли и из чего нашли способ выкарабкаться. Я так горжусь этой группой парней… Я люблю их. И очень горько, что, скорее всего, мы не сохраним состав. Это реальность», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Кто не хочет у нас играть — удачи!». Панарин и Бобровский покинут «Коламбус»? Кто теперь будет болеть за «Блю Джекетс»?