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«Сент-Луис» вышел в финал Западной конференции во второй раз за четыре года

«Сент-Луис» вышел в финал Западной конференции во второй раз за четыре года
Хоккей / НХЛ

«Сент-Луис Блюз» победил «Даллас Старз» в седьмом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и завершилась со счётом 2:1 2ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Таким образом, «Сент-Луис» выиграл серию со счётом 4-3. «Старз» завершили выступление в Кубке Стэнли.

«Музыканты» вышли в финал Западной конференции НХЛ во второй раз с сезона-2015/16. В 2016 году «Сент-Луис» достиг этой стадии под руководством Кена Хичкока — тогда в финале конференции «блюзмены» проиграли «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 2-4. На этот раз «Сент-Луис» снова может сыграть с «акулами», если они обыграют «Колорадо Эвеланш» (счёт в серии — 3-3).

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов провёл на льду 27 минут 57 секунд и не отметился результативными действиями.

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