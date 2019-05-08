Монтгомери: «Даллас» почти одолел «Сент-Луис» за счёт невероятной игры Бишопа

Главный тренер «Даллас Старз» Джим Монтгомери поделился мнением о седьмом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (1:2 2ОТ). «Звёзды» проиграли серию со счётом 3-4 и завершили борьбу за Кубок Стэнли.



«На мой взгляд, оба вратаря сыграли превосходно. У многих ребят были хорошие матчи, но в целом «Сент-Луис» сыграл лучше. Соперник был лучше в прошлом матче, он продолжал прогрессировать, а мы немного застоялись. Они заслужили путёвку в следующий раунд турнира. Мы почти одолели соперника за счёт невероятной игры Бишопа. «Даллас» прибавил по ходу встречи, но это не воплотилось в победный результат», — приводит слова Монтгомери официальный сайт НХЛ



Голкипер «Далласа» Бен Бишоп отразил 52 броска, но это не помогло его команде пробиться в финал Западной конференции. Бишоп стал пятым вратарем с 1956 года, кому удалось отразить не менее 50 бросков в седьмой игре серии плей-офф НХЛ.

Бишоп отразил 52 броска, но «Даллас» вылетел. Радулов снова без Кубка Стэнли А Тарасенко пробился в финал Запада и ждёт соперника.