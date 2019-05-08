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Томас: «Сент-Луис» показал лучший хоккей, когда был прижат к стенке

Томас: «Сент-Луис» показал лучший хоккей, когда был прижат к стенке
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Роберт Томас прокомментировал победу команды со счётом 4-3 в серии полуфинала Западной конференции Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз».

«На самом деле я не могу описать эмоции. Это своего рода история сезона. Когда наши спины были прижаты к стенке, мы показали свой лучший хоккей и нашли способ одолеть соперника», — приводит слова Томаса официальный сайт НХЛ.

«Музыканты» вышли в финал Западной конференции НХЛ во второй раз с сезона-2015/16. В 2016 году «Сент-Луис» достиг этой стадии под руководством Кена Хичкока — тогда в финале конференции «блюзмены» проиграли «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 2-4. На этот раз «Сент-Луис» снова может сыграть с «акулами», если они обыграют «Колорадо Эвеланш» (счёт в серии — 3-3).

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