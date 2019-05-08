«Спартак» подписал новый контракт с нападающим Павлюковым

Нападающий Илья Павлюков продлил на один сезон контракт со «Спартаком». Как сообщает официальный сайт красно-белых, соглашение носит двусторонний характер.
Минувший сезон 23-летний нападающий провёл в «Химике», в составе которого принял участие в 53 матчах и набрал 18 (3+15) очков. В системе «Спартака» Илья Павлюков играет с 2012 года, он стал обладателем Кубка Харламова в сезоне-2013/14.
По итогам регулярного чемпионата «Спартак» занял седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В первом раунде плей-офф московский клуб проиграл СКА со счётом 2-4, одержав победы в двух первых встречах. В конце апреля новым главным тренером красно-белых стал бывший наставник сборной России Олег Знарок.
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