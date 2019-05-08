Состав сборной Германии на чемпионат мира по хоккею — 2019

Тренерский штаб сборной Германии определился с составом на чемпионат мира по хоккею, который пройдёт в Словакии с 10 по 26 мая. Об этом сообщает местная федерация хоккея.

Турнирная таблица и календарь чемпионата мира по хоккею — 2019

Вратари: Дастин Штральмайер («Швеннингер»), Матиас Нидербергер («Дюссельдлоф»), Никлас Тройтле («Нюрнберг»).

Защитники: Моритц Мюллер («Кёльн»), Корбиниан Хольцер («Анахайм»), Бенедикт Шоппер, («Штраубинг»), Йонас Мюллер («Айсбэрен»), Марко Новак («Дюссельдорф»), Денис Ройль («Адлер»), Янник Зайденберг («Мюнхен»), Моритц Зайдер («Адлер»).

Нападающие: Фредерик Тиффельс («Кёльн»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Лео Пфёдерль («Нюрнберг»), Лин Бергманн («Изерлон»), Доминик Кагун («Чикаго»), Марк Микаэлис (университет Миннесоты), Штефан Лойбль («Штраубинг»), Марцель Нёбельс («Айсбэрен»), Геррит Фаузер («Вольфсбург»), Маттиас Плахта, Маркус Айзеншмид (оба — «Адлер»), Франк Мауэр, Патрик Хагер, Ясин Эхлиз (все — «Мюнхен»).