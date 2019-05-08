Стал известен состав сборной России по хоккею на ЧМ-2019

Тренерский штаб сборной России определился с составом на предстоящий чемпионат мира, сообщает пресс-служба ФХР.



Турнирная таблица и календарь чемпионата мира по хоккею — 2019



Вратари: Андрей Василевский, Александр Георгиев, Илья Сорокин.



Защитники: Артём Зуб, Динар Хафизуллин, Владислав Гавриков, Дмитрий Орлов, Никита Зайцев, Артем Блажиевский, Александр Елесин, Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Михаил Сергачёв.



Нападающие: Иван Телегин, Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Андронов, Артём Анисимов, Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Евгений Дадонов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов, Александр Барабанов, Никита Гусев.



Окончательная заявка из 25 человек будет названа в Братиславе.

Штаб сборной:

Глава штаба Роман Ротенберг, главный тренер Илья Воробьёв, старший тренер Алексей Жамнов, тренер Алексей Кудашов, тренер Анвар Гатиятулин, тренер вратарей Рашит Давыдов, главный тренер по физподготовке Юрий Жданов, тренеры по индивидуальной подготовке Александр Трошин и Денис Коротышев, тренер-методист Ларс Юханссон, спортивный директор Олег Куприянов.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Календарь игр сборной России по хоккею на чемпионате мира—2019

Состав сборной России на ЧМ-2019 — сила! Возможно, самый звёздный в истории Овечкин, Малкин, Кучеров, Кузнецов, Ковальчук, Василевский, Гусев, Дадонов… и это ещё не всё.