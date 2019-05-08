Стали известны сочетания звеньев сборной России на тренировке в Новогорске, сообщает корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Турнирная таблица и календарь чемпионата мира по хоккею — 2019

В звене с Михаилом Григоренко и Евгением Малкиным работает Евгений Дадонов, заменивший Никиту Кучерова. Лучший бомбардир НХЛ занимается в тройке с Никитой Гусевым и Артёмом Анисимовым.

Василевский, Георгиев, Сорокин

Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов, Блажиевский

Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов

Хафизуллин – Елесин, Гусев – Анисимов – Кучеров, Барабанов

Киселевич – Зуб, Ковальчук – Андронов – Плотников, Телегин

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Звёздная Россия и все остальные. Что надо знать о группе В на ЧМ-2019 Составы команд и турнирный расклад на групповой этап.