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Сочетания звеньев сборной России на тренировке в Новогорске

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сочетания звеньев сборной России на тренировке в Новогорске
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Стали известны сочетания звеньев сборной России на тренировке в Новогорске, сообщает корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Турнирная таблица и календарь чемпионата мира по хоккею — 2019

В звене с Михаилом Григоренко и Евгением Малкиным работает Евгений Дадонов, заменивший Никиту Кучерова. Лучший бомбардир НХЛ занимается в тройке с Никитой Гусевым и Артёмом Анисимовым.

Василевский, Георгиев, Сорокин
Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов, Блажиевский
Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов
Хафизуллин – Елесин, Гусев – Анисимов – Кучеров, Барабанов
Киселевич – Зуб, Ковальчук – Андронов – Плотников, Телегин

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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