Биннингтон: в раздевалке «Сент-Луиса» сильная банда, мы верим в себя

Голкипер «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон поделился эмоциями после победы в серии полуфинала Западной конференции с «Даллас Старз» (4-3). В седьмой игре «музыканты» обыграли соперника во втором овертайме — 2:1.



«Первые три периода было забавно, а потом я начал немного уставать. Парни провели невероятный матч. Много и качественно бросали по воротам, сражались до самого конца. Всегда можно найти путь к победе. Как? Я не могу вам сказать. Но у нас в раздевалке сильная банда, и мы верим в себя. Мы дисциплинированны и хладнокровны. Это всё работает на команду», — приводит слова Биннингтона официальный сайт НХЛ.



«Музыканты» вышли в финал Западной конференции НХЛ во второй раз с сезона-2015/16. В 2016 году «Сент-Луис» достиг этой стадии под руководством Кена Хичкока — тогда в финале конференции «блюзмены» проиграли «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 2-4. На этот раз «Сент-Луис» снова может сыграть с «акулами», если они обыграют «Колорадо Эвеланш» (счёт в серии — 3-3).

Бишоп отразил 52 броска, но «Даллас» вылетел. Радулов снова без Кубка Стэнли А Тарасенко пробился в финал Запада и ждёт соперника.